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Путин вручил коллективу МГУ орден «За доблестный труд»

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил коллективу Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова орден «За доблестный труд», передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Указ о награждении коллектива Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова орденом «За доблестный труд» Путин подписал в декабре 2024 года. Отмечается, что коллектив вуза отмечен наградой за большой вклад в «подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования».

Московский государственный университет 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Вуз является ведущим образовательным и научным центром страны, в составе которого сформировались крупные научные школы. В стенах университета обучается более 45 тысяч человек из всех регионов страны.

Ранее Путин прибыл в МГУ и осмотрел выставку в местном музее, посвященную истории вуза.

Путин Владимир
образование