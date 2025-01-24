Путин вручил коллективу МГУ орден «За доблестный труд»

Указ о награждении коллектива Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова орденом «За доблестный труд» Путин подписал в декабре 2024 года. Отмечается, что коллектив вуза отмечен наградой за большой вклад в «подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования».
Московский государственный университет 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Вуз является ведущим образовательным и научным центром страны, в составе которого сформировались крупные научные школы. В стенах университета обучается более 45 тысяч человек из всех регионов страны.
Ранее Путин прибыл в МГУ и осмотрел выставку в местном музее, посвященную истории вуза.