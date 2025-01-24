Ильсур Метшин про Музей Баки Урманче: «Наша задача — и дальше сохранять наследие мастера»

«Баки Урманче — художник масштабного дарования, основоположник татарского профессионального изобразительного искусства. Его произведения хранятся в 20 музеях России, работы есть в частных коллекциях США и Финляндии. Но, безусловно, центральным музеем является наш, казанский», — отметил мэр Ильсур Метшин.
Он добавил, что здесь удалось собрать и сохранить экспонаты, которые наиболее подробно рассказывают о жизни и творчестве художника. «Есть очень интересные работы, которые представляют ценность как для ценителей искусства, так и для профессионалов, занимающихся изучением творчества известного художника. Наша задача — и дальше сохранять наследие мастера», — сказал глава города.
Учреждение было создано в 1999 году при поддержке госсоветника РТ Минтимера Шаймиева, который тогда был президентом Татарстана. Место для увековечивания памяти выбирала супруга Баки Урманче — Флора Ахметова-Урманче. Как рассказала заведующая Гелюся Асфандьярова, ранее двухэтажное здание было купеческим особняком, позже его немного перестроили и уже в советское время отдали под коммунальные квартиры.
В музее находится одна постоянная экспозиция, которая построена по историко-хронологическому принципу с выделением документально-мемориального комплекса. В большей степени музей посвящен личности деятеля, поэтому здесь можно найти его вещи, переданные женой и сыном Айдаром. Однако здесь представлено и творчество художника: скульптуры, графические изделия, живопись, которые отражают все этапы творчества.
Экспозиция насчитывает 305 предметов, 55 из них принадлежат музейному комплексу Казани. Среди знаковых — картина «Сенной базар», где Баки Урманче экспериментирует с яркими цветами. Считается, что на создание этого произведения на художника повлияло творчество импрессионистов. Также в музее можно познакомиться с триптихом «Татарстан». На правой части изображены мечети и дворцы древнего Болгара, по центру — Казань со Спасской башней и башней Сююмбике, в левой части находится Свияжск с монастырями и церквями. «Так Баки Урманче хотел показать, каким всегда должен быть его цветущий гармоничный край», — поделилась заведующая.
Другие 250 экспонатов находятся на временном хранении. Основу составляют фотографии, однако из них выставлена только часть, потому что нужны особые условия экспозиции. Кроме того, в музее проводятся литературно-музыкальные вечера, мастер-классы. Зал может вместить 35−40 зрителей.
По словам Гелюсы Асфандьяровой, художника называют татарским Леонардо да Винчи. Он писал картины, сочинял стихи и играл на скрипке. Причем его инструмент также представлен в музее на мансарде, его передал культурному учреждению сын Айдар.
Баки Урманче считается основоположником изобразительного искусства в Татарстане. Он стал первым, кто получил профессиональное художественное образование. За свою жизнь мастер создал около 100 скульптур, 300 живописных полотен, свыше трех тысяч графических работ. Его работы представлены по всему миру, а многие коллекционеры рады получить себе произведения Баки Урманче.
Напомним, в музейный комплекс Казани входят Музей Баки Урманче, Музей Амира Мазитова, Галерея-студия Ильдара Зарипова, Дом-музей Василия Аксенова, Картинная галерея Константина Васильева, Мемориал «Книга памяти». В их коллекциях насчитывается почти 32,5 тысячи единиц хранения основного фонда и более 18,3 тыс. единиц хранения научно-вспомогательного фонда.
Камила Вильданова.