Ильсур Метшин про Музей Баки Урманче: «Наша задача — и дальше сохранять наследие мастера»

Экспозиция насчитывает 305 предметов, 55 из них принадлежат музейному комплексу Казани. Среди знаковых — картина «Сенной базар», где Баки Урманче экспериментирует с яркими цветами. Считается, что на создание этого произведения на художника повлияло творчество импрессионистов. Также в музее можно познакомиться с триптихом «Татарстан». На правой части изображены мечети и дворцы древнего Болгара, по центру — Казань со Спасской башней и башней Сююмбике, в левой части находится Свияжск с монастырями и церквями. «Так Баки Урманче хотел показать, каким всегда должен быть его цветущий гармоничный край», — поделилась заведующая.