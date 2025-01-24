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Минтранс Башкирии возглавила Любовь Минакова

Минакова имеет большой опыт работы в дорожно-транспортных компаниях.

Источник: Минтранс РБ

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии возглавила 43-летняя Любовь Минакова. Указ о ее назначении подписал глава республики.

Минакова возглавляла ведомство с мая 2024-го года. На этом посту она работала с приставкой «исполняющая обязанности».

Известно, что чиновница является уроженкой Магаданской области. Окончила Санкт-Петербургский государственный политехнический университет квалификация «экономист».

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