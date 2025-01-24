Минтранс Башкирии возглавила Любовь Минакова

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии возглавила 43-летняя Любовь Минакова. Указ о ее назначении подписал глава республики.
Минакова возглавляла ведомство с мая 2024-го года. На этом посту она работала с приставкой «исполняющая обязанности».
Известно, что чиновница является уроженкой Магаданской области. Окончила Санкт-Петербургский государственный политехнический университет квалификация «экономист».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.