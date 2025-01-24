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В Самаре временно отключат ХВС 25, 28 и 30 января

Жителям Самары рассказали о временном отключении холодного водоснабжения.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местным жителям рассказали о проведении работ по отключению ХВС. Горожанам рекомендуют заранее запастись водой, об этом сообщили в «РКС-Самара».

— Сотрудники компании планируют заменить пожарный гидрант на улице Воронежской в субботу, 25 января. Из-за работ с 10:00 до 16:00 будет отключена холодная вода по следующим адресам: ул. Воронежская, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106 и 108, — отмечают специалисты.

Кроме того, без ХВС останется жители ул. Никитинской, 66А, 75, 77, 79; ул. Агибалова, 68, 70, 76, 78, 80 с 11:00 до 15:30 28 января. 30 января ресурсники проведут установку задвижек, из-за чего водоснабжение перекроют с 10:00 до 02:00 31 января на улице Советской Армии, 120, 130, 130А, Антонова-Овсеенко, 26, 59, 59А, 59Б, 59 В, Карбышева, 81.

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