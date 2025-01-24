В Самаре временно отключат ХВС 25, 28 и 30 января

Кроме того, без ХВС останется жители ул. Никитинской, 66А, 75, 77, 79; ул. Агибалова, 68, 70, 76, 78, 80 с 11:00 до 15:30 28 января. 30 января ресурсники проведут установку задвижек, из-за чего водоснабжение перекроют с 10:00 до 02:00 31 января на улице Советской Армии, 120, 130, 130А, Антонова-Овсеенко, 26, 59, 59А, 59Б, 59 В, Карбышева, 81.