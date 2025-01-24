Наблюдение «черной плазмы» на Солнце связано с фильтрами телескопов

Нестеренко подчеркнула, что этот фильтр присутствует во всех специализированных телескопах для наблюдения. Он дает возможность четко разглядеть то, что на Солнце происходит. Такой фильтр крепится непосредственно к окуляру или другому «принимающему» окну телескопа. «Он очень плотно крепится на резьбу, чтобы ни кванта постороннего света не прошло на CCD камеру», — пояснила она.