Наблюдение «черной плазмы» на Солнце связано с фильтрами телескопов

НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Наблюдение явления выбросов так называемой «черной плазмы» на Солнце связано с оптическими фильтрами, которые используются в телескопах. В действительности длины волн, излучаемые водородом на звезде, цветные, сообщила ТАСС заведующая учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета Новосибирского госуниверситета Альфия Нестеренко.
Накануне в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН о том, что на Солнце наблюдалось явление выброса плазмы — холодного протуберанца с большим количеством водорода — темного цвета. После этого в СМИ распространилась формулировка о так называемой «черной плазме».
«Черного цвета в короне Солнца, содержащей на 90% водород и гелий, нет. Длины волн, излучаемые водородом в видимой области спектра, цветные. Выброс нейтрального атома водорода в реальности окрашен в красный цвет. Изображения сделаны с использованием H-альфа фильтра. Этот H-альфа фильтр поглощает именно красный цвет “выброшенного” протуберанца, и мы видим только контур этого выброса, внутри которого темно вследствие поглощения цвета (света) H-альфа фильтром», — пояснила собеседница агентства.
Нестеренко подчеркнула, что этот фильтр присутствует во всех специализированных телескопах для наблюдения. Он дает возможность четко разглядеть то, что на Солнце происходит. Такой фильтр крепится непосредственно к окуляру или другому «принимающему» окну телескопа. «Он очень плотно крепится на резьбу, чтобы ни кванта постороннего света не прошло на CCD камеру», — пояснила она.
Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал ТАСС, что сам выброс по энергетике является низким и примечательно исключительно своей необычностью и некоторой мистической красотой.