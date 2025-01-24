С 1 февраля 2025 года в Ростове-на-Дону изменится схема движения автобусов № 16а «ЖК “Западная резиденция” — Центральный Рынок». Оповещение об этом опубликовали на сайте городской администрации.
— Изменения произойдут в части проезда по Западной хорде на участке от Доватора до Еременко. Это позволит сократить интервалы движения автобусов по Левенцовскому микрорайону, — пояснили власти.
Решение приняли после голосования, в котором участвовали жители донской столицы. В итоге схема движения маршрута № 16а будет выглядеть следующим образом:
ЖК «Западная резиденция» — СНТ «Изумруд» — Доватора — Западная хорда — Еременко — Жданова — Ткачева — Солженицына — Еременко — Малиновского — Стачки — ВОС — Стачки — Московская — Буденновский — Станиславского (западный разворот) — Центральный Рынок — Станиславского (западный разворот) — Островского — Московская — Стачки — Малиновского — Еременко — Маршала Жукова — Ткачева — Жданова — Еременко — Западная хорда — Доватора — СНТ «Изумруд» — ЖК «Западная резиденция».
Добавим, также для сокращения интервалов движения собираются перераспределить автобусы между похожими маршрутами № 16 и 16а. На каждом таком направлении планируют задействовать по восемь машин.