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Весной воронежских водителей начнут штрафовать за выезд на вафельную разметку

Пока что она нанесена на двух городских перекрестках.

Источник: Комсомольская правда

Нанесение вафельной разметки в Воронеже положительно сказалось на организации дорожного движения. Об этом сообщил глава регионального управления Госавтоинспекции Евгений Шаталов. Она нарисована на двух городских перекрестках: пересечении 45-й Стрелковой дивизии и Московского проспекта, а также Кольцовской и Плехановской.

— Мы определенно заметили снижение заторовых ситуаций. То есть водители даже психологически уже понимают, что впереди перекресток с интенсивным движением, поэтому необходимо быть более внимательными, не создавать дополнительных пробок.

По словам Евгения Шаталова, пока что нарушителей не штрафуют. Представители ГАИ учли различные факторы, в том числе и погодные: где-то разметка стерлась, где-то оказалась загрязнена. Весной, когда дорожники обновят нанесение, водителей начнут привлекать к ответственности.

ГИБДД