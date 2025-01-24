Весной воронежских водителей начнут штрафовать за выезд на вафельную разметку

Нанесение вафельной разметки в Воронеже положительно сказалось на организации дорожного движения. Об этом сообщил глава регионального управления Госавтоинспекции Евгений Шаталов. Она нарисована на двух городских перекрестках: пересечении 45-й Стрелковой дивизии и Московского проспекта, а также Кольцовской и Плехановской.