Движение транспорта ограничили в трёх областях Казахстана

В связи с понижением температуры до минус 35−40 градусов на нескольких дорогах республиканского значения ввели ограничение движения для автомобилей, оснащённых дизельными двигателями, и общественного транспорта, передаёт BaigeNews.kz.
В Восточно-Казахстанской области меры действуют на трассах:
- «Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 6−337, уч. с. Ушановское-с. Катон-Карагай;
- «Усть-Каменогорск-Риддер» км. 15−105, уч. п. Белоусовка-Риддер;
- «Усть-Каменогорск-Семей» км. 10−103, уч. с. Герасимовка-граница области Абай;
- «Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонайха-граница РФ» км. 1013−1048, уч. граница области Абай-с. Уланское, км. 1104−1191 уч. с. Глубокое-г. Шемонаиха, км. 1194−1212 уч. Шемонаиха-граница РФ;
- «Омск-Майкапшагай» км. 1103−1256, уч. граница области Абай-Зайсан;
- «Омск-Майкапшагай-Калжыр-Маркаколь» км. 0−124, уч. с. Дайырово-с. Маркаколь.
В области Абай закрыты дороги:
- «граница КНР-Майкапшагай-Зайсан-Калбатау-Семей-Павлодар-граница РФ» км. 910−1103, уч. с. Калбатау-граница Восточно-Казахстанской области;
- «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км. 615−1013, уч. граница Жетысуской области -граница Восточно-Казахстанской области;
- «Усть-Каменогорск-Семей» км. 103, уч. граница Восточно-Казахстанской области — Семей.
В области Жетысу:
- дорога «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км. 557−615, уч. Ушарал-граница области Абай.
Ориентировочное время открытия дорог — 25 января в 6:00.