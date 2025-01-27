Большинство россиян поддерживают ограничения на выезд чиновников за рубеж

Редакция Новостей Mail провела опрос по теме, которую поднял врио губернатора Курской области. 20 января Александр Хинштейн раскритиковал руководителя одного из министерств региона за поездку в Индию. Он призвал курских чиновников в дальнейшем согласовывать выезд за границу в целях безопасности и во избежание различных провокаций.
Согласование отдыха за рубежом для чиновников
Как показал опрос, позицию Хинштейна разделяют большинство россиян. Более 85% респондентов согласились с мнением, что курским чиновникам необходимо согласовывать выезд за пределы страны. Против выступили 11% опрошенных, затруднились ответить лишь 4%.
За этой темой в СМИ следили 35% респондентов, 38% что-то слышали об этом. 26% россиян узнали о заявлении врио губернатора Курской области только из опроса.
Ограничения на выезд во время СВО
Тема законодательного ограничения на выезд российских чиновников за рубеж во время СВО неоднократно поднималась в прошлом году. Она звучала как в отдельных регионах страны, так и на федеральном уровне.
Большинство участников исследования (70%) согласны с этой идеей, против выступили лишь 10% опрошенных. 19% согласились с тем, что ограничения должны вводиться только на отдых в недружественных странах, а еще 1% респондентов затруднились с ответом.
Дополнительные ограничения для госслужащих
Россияне также поддержали введение дополнительных ограничительных мер для чиновников. Сумма ответов по данному вопросу превышает 100%, так как у респондентов была возможность одновременно выбрать несколько вариантов.
Категории, в которых россияне поддерживают ограничения: владение недвижимостью за рубежом (86%), учеба за границей для госслужащих и их детей (80%); лечение чиновников и их родственников за границей (60%), уровень зарплат и пенсий (55%), обязательная служба в армии (52%), проведение корпоративов (50%), уровень зарплат и пенсий (55%).