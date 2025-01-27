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Большинство россиян поддерживают ограничения на выезд чиновников за рубеж

Исследование проводилось на страницах проекта Новости Mail. В нем приняли участие более 40 тысяч пользователей из более чем 50 регионов России.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Редакция Новостей Mail провела опрос по теме, которую поднял врио губернатора Курской области. 20 января Александр Хинштейн раскритиковал руководителя одного из министерств региона за поездку в Индию. Он призвал курских чиновников в дальнейшем согласовывать выезд за границу в целях безопасности и во избежание различных провокаций.

Согласование отдыха за рубежом для чиновников

Как показал опрос, позицию Хинштейна разделяют большинство россиян. Более 85% респондентов согласились с мнением, что курским чиновникам необходимо согласовывать выезд за пределы страны. Против выступили 11% опрошенных, затруднились ответить лишь 4%.

За этой темой в СМИ следили 35% респондентов, 38% что-то слышали об этом. 26% россиян узнали о заявлении врио губернатора Курской области только из опроса.

Ограничения на выезд во время СВО

Тема законодательного ограничения на выезд российских чиновников за рубеж во время СВО неоднократно поднималась в прошлом году. Она звучала как в отдельных регионах страны, так и на федеральном уровне.

Большинство участников исследования (70%) согласны с этой идеей, против выступили лишь 10% опрошенных. 19% согласились с тем, что ограничения должны вводиться только на отдых в недружественных странах, а еще 1% респондентов затруднились с ответом.

Дополнительные ограничения для госслужащих

Россияне также поддержали введение дополнительных ограничительных мер для чиновников. Сумма ответов по данному вопросу превышает 100%, так как у респондентов была возможность одновременно выбрать несколько вариантов.

Категории, в которых россияне поддерживают ограничения: владение недвижимостью за рубежом (86%), учеба за границей для госслужащих и их детей (80%); лечение чиновников и их родственников за границей (60%), уровень зарплат и пенсий (55%), обязательная служба в армии (52%), проведение корпоративов (50%), уровень зарплат и пенсий (55%).

Исследования Новостей Mail
социология