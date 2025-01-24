Выявлены связанные с развитием постковидного синдрома у детей биомаркеры

Последующие проверки работы этого алгоритма машинного обучения показали, что он может выявлять постковид у детей с 93% точностью и с минимальным числом ложных срабатываний. В перспективе это позволит выявлять данное заболевание у юных пациентов при помощи простого анализа крови, а также изучать то, как на его развитие влияют различные терапии и методы борьбы с данным нарушением в работе иммунитета.