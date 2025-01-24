Выявлены связанные с развитием постковидного синдрома у детей биомаркеры

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Европейские и американские молекулярные биологи обнаружили, что развитие постковидного синдрома у детей сопровождается накоплением в их кровотоке восьми типов белковых молекул, связанных с развитием воспалений и ростом кровеносных сосудов. Анализ их концентрации при помощи системы ИИ позволяет выявить постковид с 93% точностью, сообщила пресс-служба итальянского Католического университета Милана.
«Проведенный учеными анализ показал, что развитие постковидного синдрома у детей сопровождается учащением развития воспалений, которые особенно часто затрагивают стенки кровеносных сосудов. Выявленный набор биомаркеров позволит разработать простые диагностические тесты, способные выявить развитие данного заболевания при помощи обычного анализа крови», — говорится в сообщении.
Открытие было совершено группой итальянских и американских молекулярных биологов под руководством научного сотрудника Католического университета Милана (Италия) Данило Буонсенсо при изучении образцов крови 112 детей, перенесших коронавирусную инфекцию. В их число входили 34 пациента с явными признаками развития постковидного синдрома, а также несколько десятков детей, переживших тяжелые формы COVID-19.
Ученые проанализировали пробы крови этих детей при помощи тест-системы, построенной на базе молекул ДНК, и измерили концентрацию 92 белков, присутствующих в их плазме. После этого биологи сопоставили различия в долях этих пептидов у здоровых детей и добровольцев с постковидным синдромом разной степени тяжести и выявили те молекулы, чье присутствие или отсутствие сильнее всего влияло на вероятность развития данной болезни.
Это позволило биологам подготовить набор из восьми биомаркеров, концентрация которых сильнее всего увеличивалась при развитии постковидного синдрома. Почти все эти белки, в том числе пептиды CXCL1, CXCL5 и TNFSF11, были связаны с развитием воспалений и с различными нарушениями в работе стенок кровеносных сосудов. Данную комбинацию белков исследователи использовали для создания системы ИИ, способной выявлять постковидный синдром по данным протеомного анализа.
Последующие проверки работы этого алгоритма машинного обучения показали, что он может выявлять постковид у детей с 93% точностью и с минимальным числом ложных срабатываний. В перспективе это позволит выявлять данное заболевание у юных пациентов при помощи простого анализа крови, а также изучать то, как на его развитие влияют различные терапии и методы борьбы с данным нарушением в работе иммунитета.
О постковидном синдроме.
Многие люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, страдают в последующие несколько месяцев от постковидного синдрома. Он выражается в хронической усталости, выпадении волос, одышке и обострении многих хронических заболеваний, что, предположительно, связано с постоянно высокой активностью иммунной системы. Большинство пациентов избавляется от постковидного синдрома в первые полгода после выздоровления, однако у некоторых людей его симптомы сохраняются на протяжении нескольких лет.