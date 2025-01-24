Воронежцам рассказали, почему есть проблемы с льготными лекарствами

Сейчас государственные аптеки, которые обеспечивают льготные категории граждан лекарствами, переезжают в поликлиники и больницы области. Из 53-х аптечных пунктов 38 уже открылись для посетителей. Когда их работа будет полностью налажена, как пояснил министр, пациенты смогут сразу после визита к врачу посетить аптеку и получить необходимые лекарства.