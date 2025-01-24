Воронежцам рассказали, почему есть проблемы с льготными лекарствами

Сейчас государственные аптеки, которые обеспечивают льготные категории граждан лекарствами, переезжают в поликлиники и больницы области. Из 53-х аптечных пунктов 38 уже открылись для посетителей. Когда их работа будет полностью налажена, как пояснил министр, пациенты смогут сразу после визита к врачу посетить аптеку и получить необходимые лекарства.
«Я извиняюсь перед воронежцами за те неудобства, которые есть», — сказал Игорь Банин во время прямого эфира и отметил, что министерство уделяет особое внимание этому вопросу.
Напомним, что «Воронежфармация» официально завершила свою работу 1 января. Именно она долгие годы обеспечивала жителей региона льготными лекарственными препаратами. Из-за этого у воронежцев возникло много вопросов к региональному минздраву.