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Воронежцам рассказали, почему есть проблемы с льготными лекарствами

В четверг, 23 января, жители Воронежской области смогли получить ответы на вопросы, которые касаются проблемы с обеспечением льготными лекарствами. В прямом эфире министр здравоохранения региона Игорь Банин пояснил, что трудности связаны с реорганизацией «Воронежфармации».

Источник: РИА "Новости"

Сейчас государственные аптеки, которые обеспечивают льготные категории граждан лекарствами, переезжают в поликлиники и больницы области. Из 53-х аптечных пунктов 38 уже открылись для посетителей. Когда их работа будет полностью налажена, как пояснил министр, пациенты смогут сразу после визита к врачу посетить аптеку и получить необходимые лекарства.

«Я извиняюсь перед воронежцами за те неудобства, которые есть», — сказал Игорь Банин во время прямого эфира и отметил, что министерство уделяет особое внимание этому вопросу.

Напомним, что «Воронежфармация» официально завершила свою работу 1 января. Именно она долгие годы обеспечивала жителей региона льготными лекарственными препаратами. Из-за этого у воронежцев возникло много вопросов к региональному минздраву.

медицина