Эстакада находится в предаварийном состоянии — мэрия Калининграда

Эстакадный мост Калининграда находится в предаварийном состоянии. Об этом сообщил глава дорожно-транспортного комитета администрации Антон Романов.
«Если посмотреть под эстакаду, можно увидеть там сетку, которая ловит элементы моста. Специалисты ежедневно поддерживают жизнь моста», — сказал Романов.
На самом путепроводе уже сейчас действуют ограничения. Для всех автомобилистов снижен скоростной режим, а трамваям и грузовикам ездить по мосту вообще запрещено.
В ближайшие годы эстакаду ждёт реконструкция или даже демонтаж. Сейчас конструкции изучают проектировщики.