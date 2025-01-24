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Эстакада находится в предаварийном состоянии — мэрия Калининграда

Дорожники ежедневно следят за сооружением.

Источник: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Эстакадный мост Калининграда находится в предаварийном состоянии. Об этом сообщил глава дорожно-транспортного комитета администрации Антон Романов.

«Если посмотреть под эстакаду, можно увидеть там сетку, которая ловит элементы моста. Специалисты ежедневно поддерживают жизнь моста», — сказал Романов.

На самом путепроводе уже сейчас действуют ограничения. Для всех автомобилистов снижен скоростной режим, а трамваям и грузовикам ездить по мосту вообще запрещено.

В ближайшие годы эстакаду ждёт реконструкция или даже демонтаж. Сейчас конструкции изучают проектировщики.