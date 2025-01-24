У Крымского моста начала расти очередь

«По данным на 16:00 в очереди со стороны Тамани находится 55 транспортных средств», — говорится в сообщении.
При этом выезд из Крыма остается свободным — очередей перед пунктами досмотра у Керчи нет.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.
Мост через Керченский пролив периодически закрывают для транспорта из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.