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У Крымского моста начала расти очередь

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым. К вечеру пятницы у досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовалась автомобильная очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По данным на 16:00 в очереди со стороны Тамани находится 55 транспортных средств», — говорится в сообщении.

При этом выезд из Крыма остается свободным — очередей перед пунктами досмотра у Керчи нет.

В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.

Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.

Мост через Керченский пролив периодически закрывают для транспорта из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.