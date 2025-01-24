«Потеплеет до +13». Погодная модель прогнозирует тепло до конца января и на начало февраля в Беларуси 2025 года

Тем временем на ближайший день, на субботу, 25 января, Белгидромет сообщает, что погоду будут формировать атмосферные фронты, которые смещаются с Западной Европы. В течение суток в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью по востоку, а днем во многих районах республики — небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами туман, в отдельных районах — гололед. Ночью ветер южного направления от слабого до умеренного, днем умеренный, а на северо-западе порывистый. В ночные часы похолодает до −3 — +2 градусов, днем будет от 0 до +6 тепла. Максимум +9 ожидают в Беларуси затем на воскресенье, 26 января, и может потеплеть до +8 в понедельник, 27 января.