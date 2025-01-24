«Потеплеет до +13». Погодная модель прогнозирует тепло до конца января и на начало февраля в Беларуси 2025 года

Погодные модели обещают в Беларуси теплую для зимы погоду до конца января, а также на начало февраля, передает тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Так, на сайте Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, опубликовали прогноз о поступлении в Беларусь очень теплого воздуха в январе.
— Складывается впечатление, что до конца января снега в Беларуси больше не будет, а все осадки будут выпадать в виде дождя, — предполагает автор телеграм-канала.
Согласно погодной модели, активные циклоны из средней части Атлантики, создают своеобразные элементы конвейера тепла. Эти циклоны в полярные Атлантике регионы в итоге приносят теплый воздух из тропических широт. Тропическое тепло перемещается на север, на территорию западной и центральной Европы.
На основании этого до конца января прогнозируется теплая погода. В отдельные дни в конце января в Беларуси может потеплеть и до +13 градусов. В особенно теплые дни 28 и 29 января в среднем по стране днем будет +6 — +8 градусов, а по югу страну воздух прогреется и до +10 — +13 градусов. То есть будет ощутимо выше климатической нормы.
Модель погоды Windy прогнозирует в Беларуси и теплое начало последнего зимнего месяца. По предварительному прогнозу к 1 февраля в Беларуси может произойти понижение температур и даже может выпасть снег, но уже к 3 февраля территория Беларуси снова окажется в теплой тропической воздушной массе.
Тем временем на ближайший день, на субботу, 25 января, Белгидромет сообщает, что погоду будут формировать атмосферные фронты, которые смещаются с Западной Европы. В течение суток в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью по востоку, а днем во многих районах республики — небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами туман, в отдельных районах — гололед. Ночью ветер южного направления от слабого до умеренного, днем умеренный, а на северо-западе порывистый. В ночные часы похолодает до −3 — +2 градусов, днем будет от 0 до +6 тепла. Максимум +9 ожидают в Беларуси затем на воскресенье, 26 января, и может потеплеть до +8 в понедельник, 27 января.
Тем временем пособия по уходу за ребенком до трех лет вырастут на 10% в Беларуси с 1 февраля.