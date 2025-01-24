Боец из Эхирит-Булагатского района Михаил Ковальчук погиб на СВО

Скорбные вести пришли с передовой в Эхирит-Булагатский район. «За ленточкой» героически погиб 26-летний Михаил Ковальчук. Как сообщил в своем тг-канале мэр района Геннадий Осодоев, защитник Отечества отправился на СВО 4 ноября 2022 года.
— В 2016 году после окончания Усть-Ордынской СОШ № 2им. Балдынова И. В. поступил в Машиностроительный колледж. Получив диплом, Михаил начал работать оператором. В ноябре 2020 года был призван в ряды Российской армии, службу проходил в Амурской области. Демобилизовавшись, вернулся на прежнее место работы, — поделился Геннадий Осодоев.
За время службы сибиряк дослужился до звания младший лейтенант. «За ленточкой» был командиром стрелковой роты. Михаил Ковальчук героически погиб 28 декабря выполняя боевое задание в районе Селидово. За время участия в спецоперации был награжден орденом Жукова 1 степени, медалями «За отвагу» и «За воинскую доблесть» 1 степени.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области из-за усиления ветра ввели режим повышенной готовности.