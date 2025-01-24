Боец из Эхирит-Булагатского района Михаил Ковальчук погиб на СВО

— В 2016 году после окончания Усть-Ордынской СОШ № 2им. Балдынова И. В. поступил в Машиностроительный колледж. Получив диплом, Михаил начал работать оператором. В ноябре 2020 года был призван в ряды Российской армии, службу проходил в Амурской области. Демобилизовавшись, вернулся на прежнее место работы, — поделился Геннадий Осодоев.