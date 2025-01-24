Новую школу в микрорайоне «Серебряный берег» в Омске сдадут в июле

Долгожданную школу в микрорайоне «Серебряный берег» в Омске достроят в июле. Сейчас на объекте трудятся более 70 человек. Полностью объект планируют сдать и ввести в эксплуатацию до осени 2025 года.
О подробностях стройки в своем телеграм-канале рассказал мэр Омска Сергей Шелест. Он отметил, что несмотря на все сложности на объекте, подрядчик ООО «Русстрой» выдерживает сроки работ без нареканий.
«Отвечу для всех, кто ждет завершения строительства здания. Срок окончания работ по договору — июнь текущего года, исполнения контракта в целом, в том числе введения в эксплуатацию — июль», — поделился последней информацией о ходе стройки мэр Омска.
Фото: администрация города Омска.
Ранее общеобразовательное учреждение планировалось сдать в 2024 году, но из-за проблем с подрядчиком строительство затянулось. Новая подрядная организация взялась за исполнение работ за 1,1 млрд рублей.