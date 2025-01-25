С февраля в Калининграде планируют повысить стоимость проезда для льготников

Так, стоимость одной поездки для школьников вырастет с 15 до 20 рублей. Кроме того, подорожают проездные для пенсионеров и многодетных семей. Пожилые люди без льгот будут платить 450 рублей вместо 300. Для многодетных родителей стоимость поднимется до 700 рублей вместо 550. Для федеральных льготников проездной на месяц обойдётся в 1000 рублей (было 700).