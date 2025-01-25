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С февраля в Калининграде планируют повысить стоимость проезда для льготников

Подорожание коснётся школьников, пенсионеров и многодетных семей.

В Калининграде планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте для школьников, пенсионеров и многодетных семей, которые пользуются льготами. Проект решения опубликовали на сайте городской администрации.

Так, стоимость одной поездки для школьников вырастет с 15 до 20 рублей. Кроме того, подорожают проездные для пенсионеров и многодетных семей. Пожилые люди без льгот будут платить 450 рублей вместо 300. Для многодетных родителей стоимость поднимется до 700 рублей вместо 550. Для федеральных льготников проездной на месяц обойдётся в 1000 рублей (было 700).

Повышение стоимости проезда запланировали на февраль. Сейчас проводят общественные обсуждения проекта решения.