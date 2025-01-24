Штраф за прогрев авто более 5 минут отменили в Петропавловске

9 января штраф за прогрев авто более 5 минут разъяснили в МВД. 21 января 2025 года министр экологии Ерлан Нысанбаев высказался положительно о штрафе за прогрев авто в зимнее время более 5 минут. Он также заявил, что готов доказать свои слова действиями: поставить машину ночью на улице и на утро прогреть ее за 5 минут. Позже он это сделал.