Петербургский метрополитен три дня будет бесплатно перевозить ветеранов

Льгота также будет распространяться на инвалидов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами. Чтобы воспользоваться ею, необходимо будет предъявить соответствующее удостоверение.