В УрФУ прошла церемония прощания с профессором Александром Перцевым

Почетный профессор философии УрФУ Александр Перцев умер 21 января 2025 года в возрасте 70 лет. В 1995—2014 годах он возглавлял философский факультет УрГУ, был проректором УрГУ с 2004 по 2011 год, а в 2022 году стал лауреатом премии «Профессор года».