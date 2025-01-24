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Городская дума Ростова объявила о проведении внеочередного заседания

28 января в гордуме Ростова-на-Дону заслушают отчет от работе властей за 2024 год.

Источник: Комсомольская правда

28 января городская дума Ростова-на-Дону проведет внеочередное заседание. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации донской столицы.

Онлайн-трансляцию также можно будет посмотреть на сайте мэрии. Повестка будущего заседания уже известна, всего рассмотрят восемь вопросов.

В частности, состоится отчет о результатах деятельности администрации города за 2024 год. Также депутаты обсудят бюджет на период с 2025 по 2027 годы и рассмотрят кандидатуру для согласования на пост начальника ростовского управления образования.