«Мы это не приемлем». Глава Администрации президента высказался о вмешательстве евроструктур в выборы в Беларуси

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой заявил, что структуры ЕС позволяют себе прямое вмешательство в выборы в Беларуси, передает БелТА.
В частности, Крутой прокомментировал оценки, сделанные касаемо выборов президента Беларуси Европейским союзом в лице Европарламента и Службы внешних связей ЕС, а также парламентами соседних с Беларусью Латвии и Польши.
— Уже были опубликованы тексты соответствующих решений о непризнании выборов, — отметил глава Администрации президента.
При этом Крутой заявил о вмешательстве структур ЕС в электоральные процессы республики, назвав действия еврочиновников попыткой давления.
— Безусловно, это прямое вмешательство в наши внутренние вопросы, попытка давления на наших избирателей, искажение электоральных процессов, которые сейчас идут, — прокомментировал он.
При этом глава Администрации подчеркнул, что Минск не приемлет подобные действия европейской стороны. А таже сказал, что Администрация полностью поддерживает жесткие заявления и формулировки, сделанные белорусским МИДом.
— Безусловно, мы это не приемлем и всячески осуждаем, — резюмировал Крутой.
Напомним, ранее МИД сделал срочное заявление о вмешательстве в дела Беларуси перед выборами.
Еще Госдеп США отказался от заявления о непризнании выборов в Беларуси.
Накануне ЦИК заявил о вмешательстве в дела Беларуси из-за скандальной резолюции в ЕС.