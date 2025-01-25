Администрация Калининграда оценила стоимость запуска трамваев по проспекту Победы. Перспективы восстановления движения озвучил глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Андрей Романов в эфире «ГорПросвета».
По его словам, для запуска трамвая от проспекта Мира до улицы Радищева фактически потребуется проводить реконструкцию дорожной сети. Восстановление трамвайных путей и контактной сети на двухкилометровом участке будет стоить 1,3−2 миллиарда рублей.
В администрации считают, что электротранспорт также технически можно пустить до улицы Брусничной. Андрей Романов объяснил, что есть два варианта, как это сделать. В первом случае проспект Победы остаётся в существующих габаритах, но сокращается количество автомобильных полос до двух и создаётся выделенная линия для трамваев. С учётом закупки четырёх новых единиц техники для обслуживания этой части маршрута реализация проекта обойдётся в 2,8 миллиарда рублей.
Второй вариант более затратный. Он предполагает сохранение четырёх полос автомобилей и создание трамвайной линии за границами существующей дороги. Для этого необходимо проводить изъятие участков многоквартирных и индивидуальных жилых домов. Только на выкуп недвижимости может понадобиться один миллиард рублей в текущих ценах, а общая стоимость с закупкой четырёх вагонов оценивается в 4,7 миллиарда.
Мы говорим не только про финансовую составляющую, но должны разобраться, а кто же этим будет пользоваться в конечно счёте, какое количество пассажиропотока, возможно ли сбалансировать и выбрать иной вид транспорта в зависимости от пассажиропотока. На текущий момент мы понимаем, что у нас есть статистические данные — это и перепись населения, и данные, сформированные в рамках опросных мероприятий, и так далее. На этой территории в границах улицы от проспекта Мира до Радищева, на прилегающей территории в охвате 500 метров, что нам прямо говорит СНиП, живёт 9200 человек. Возникает вопрос, много это или мало, для этих затрат, — отметил Романов.
Председатель комитета также озвучил данные о существующем пассажиропотоке на проспекте Победы. По данным мэрии, по этому маршруту сейчас ходит шесть городских автобусов и три межмуниципальных. Все вместе они перевозят почти 49 тысяч человек в сутки. Средний объём перемещений на участке от Красносельской до ДК «Вагонзавод» составляет 16 пассажиров в час, на участке от ДК «Вагонзавод» до Центрального парка — 32. Романов отметил, что это маленький показатель.
Для сравнения чиновник привёл данные по маршруту № 5 от Бассейной до Брамса. Средний поток в утренние часы пик там составляет 292 пассажира в час, наполняемость — 59 человек на единицу транспорта, загрузка — 34% (54% в часы пик).
Ранее свои расчёты представлял вице-президент объединения предприятий электротранспорта МАПГЭТ Александр Морозов. Эксперт считает, что участок от улицы Брусничной до центра мог бы полностью обслуживаться трамваями. В таком случае пассажиропоток достигал бы 1300 человек в час.
Для обслуживания маршрута потребовалось бы организовать движение сочленённых вагонов трамвая «Корсар» с интервалом не более 4,5 минуты. Расходы на восстановление и ремонт путей до Брусничной Морозов оценил в 1,15 млрд рублей, а окупаемость — 10−12 лет.
В 2024 году в Калининграде убрали трамвайные рельсы рядом с Центральным парком. На месте путей обустроили парковочное пространство. Жители города писали петицию с требование остановить демонтаж.
В администрации города называли трамвайное движение по проспекту Победы заведомо убыточным. «Трамвайная сеть в городе сложилась во времена, когда трамвай был основным видом городского транспорта. Сейчас Калининград стал одним из автомобилизированных городов страны, и приходится учитывать этот факт при обновлении дорожной сети», — объясняли в мэрии.