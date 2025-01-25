Администрация Калининграда оценила стоимость запуска трамваев по проспекту Победы

Мы говорим не только про финансовую составляющую, но должны разобраться, а кто же этим будет пользоваться в конечно счёте, какое количество пассажиропотока, возможно ли сбалансировать и выбрать иной вид транспорта в зависимости от пассажиропотока. На текущий момент мы понимаем, что у нас есть статистические данные — это и перепись населения, и данные, сформированные в рамках опросных мероприятий, и так далее. На этой территории в границах улицы от проспекта Мира до Радищева, на прилегающей территории в охвате 500 метров, что нам прямо говорит СНиП, живёт 9200 человек. Возникает вопрос, много это или мало, для этих затрат, — отметил Романов.