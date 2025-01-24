Виталий Хоценко поздравил омских студентов с наступающим праздником

Губернатор Омской области поздравил омичей с наступающим праздником — Днем студента. Впервые Омск встретит его в качестве Молодежной столицы России — 2025. Поэтому свое поздравление Виталий Хоценко начал с планов и проектов, которые будут реализованы в Омске в наступившем году.
Он отметил, что каждый найдет что-то интересное для себя среди запланированных на этот год событий. В 2025 году в Омске пройдут Молодежный форум стран ШОС, международная акселерационная программа «Бизнес-инкубатор ШОС» и юбилейный V Форум молодых лидеров «Россия — Центрально-Азиатский регион».
«В молодежной столице России — городе Омске этот праздник отмечают более 133 тысяч человек, которые учатся в 68 вузах и колледжах. В том, что Омск удостоен этого почетного статуса, — огромная заслуга и желание каждого из вас», — отметил Виталий Хоценко.
На церемонии награждения за активное участие в студенческой жизни губернатор вручил отличившимся студентам памятные медали и благодарственные письма. После официальной части Виталий Хоценко рассказал подробнее о мероприятиях, которые будут реализованы в Омске как в Молодежной столицы России. Губернатор призвал студентов быть активными и инициативными, реализовывать свои мечты и не останавливаться на достигнутом.
Ранее мы рассказывали, что для омской молодежи организован кадровый конкурс. Проект «Время героев» поможет активным юношам и девушкам региона использовать свои возможности и идеи на благо развития Омской области.