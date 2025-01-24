Виталий Хоценко поздравил омских студентов с наступающим праздником

На церемонии награждения за активное участие в студенческой жизни губернатор вручил отличившимся студентам памятные медали и благодарственные письма. После официальной части Виталий Хоценко рассказал подробнее о мероприятиях, которые будут реализованы в Омске как в Молодежной столицы России. Губернатор призвал студентов быть активными и инициативными, реализовывать свои мечты и не останавливаться на достигнутом.