«Простой вопрос “Это ты на видео?” или слово “видео” в названии файла». МВД предупредило о новом троян-вирусе Mamont в популярном у белорусов Telegram

МВД России предупредило о новом троян-вирусе Mamont, который распространяется в мессенджере Telegram, который популярен и у белорусов, сообщает KP.RU со ссылкой на УБК МВД.
Так, сообщается, что злоумышленники рассылают в Телеграме вредоносное ПО, заражающее устройства опасным вирусом Mamont. С устройств, на которые попадает этот вирус похищаются push-уведомления, SMS и фото из галереи, так мошенники получают доступ к платежным системам.
Правоохранители обращают внимание, что зачастую мошенники прикрепляют к файлу простой вопрос вроде: «Это ты на видео?» или используют слово «видео» в названии файла. При открытии такого файла на устройство попадает вирус троян, кроме того, вирус может автоматически пересылать зараженный файл всем контактам в мессенджере.
В МВД призвали пользователей Телеграма быть осторожнее и не открывать подозрительные файлы, даже если они пришли от знакомых.
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