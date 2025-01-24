«Простой вопрос “Это ты на видео?” или слово “видео” в названии файла». МВД предупредило о новом троян-вирусе Mamont в популярном у белорусов Telegram

Правоохранители обращают внимание, что зачастую мошенники прикрепляют к файлу простой вопрос вроде: «Это ты на видео?» или используют слово «видео» в названии файла. При открытии такого файла на устройство попадает вирус троян, кроме того, вирус может автоматически пересылать зараженный файл всем контактам в мессенджере.