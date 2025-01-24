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В выходные на дорогах Башкирии пройдут массовые проверки водителей

В выходные на дорогах Башкирии пройдут массовые проверки водителей.

Источник: Башинформ

В Башкирии сегодня и в предстоящие выходные госавтоинспекция проведёт массовые рейды. Об этом сообщил руководитель ведомства Владимир Севастьянов.

Главный госавтоинспектор республики предупредил, что для сохранения правопорядка и предотвращения ДТП будут созданы дополнительные экипажи ДПС.

Сегодня в Уфе массовые проверки пройдут на улицах Большая Шерстомойная и Перспективная.

«Уважаемые участники дорожного движения, проявляйте бдительность на автомобильных дорогах, если заметили нетрезвого водителя, никогда не оставайтесь в стороне сообщите об этом нам. Друзья, только совместными усилиями мы сможем предотвратить смертность на автомобильных дорогах и сохранить жизнь себе и окружающим нас людям», — обратился у участникам дорожного движения Владимир Севастьянов.