В выходные на дорогах Башкирии пройдут массовые проверки водителей.

«Уважаемые участники дорожного движения, проявляйте бдительность на автомобильных дорогах, если заметили нетрезвого водителя, никогда не оставайтесь в стороне сообщите об этом нам. Друзья, только совместными усилиями мы сможем предотвратить смертность на автомобильных дорогах и сохранить жизнь себе и окружающим нас людям», — обратился у участникам дорожного движения Владимир Севастьянов.