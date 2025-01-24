Главные новости недели с 20 по 24 января 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 20 по 24 января 2025 года.
Дональд Трамп стал 47-м президентом США
Дональд Трамп 20 января официально вступил в должность президента США. В инаугурационной речи он пообещал ставить интересы Америки на первое место и создать процветающую, свободную нацию.
МО заявило об отражении самой крупной атаки дронов с начала года
За ночь атакованы 14 регионов России, уничтожено 123 беспилотника. Крупнейшие атаки: Брянская область — 37 дронов, Рязанская — 20, Курская и Саратовская — по 17.
Кремль хочет возобновить переговоры с США по разоружению
Россия считает важным возобновить переговоры с США по разоружению, заявил Дмитрий Песков. По его словам, диалог был свернут не Россией и сейчас «мяч на стороне американцев».
В Калифорнии вспыхнул новый пожар
Лесной пожар «Хьюз» охватил 40 кв. км в Калифорнии. Огонь затронул округа Лос-Анджелес и Вентура. Ситуация менее серьезная, чем в прошлые недели.
При пожаре на курорте в Турции погибли 79 человек
Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте Карталкая в Турции достигло 79. Здание отеля Grand Kartal признали непригодным из-за поврежденных несущих колонн после пожара. Его снесут, территорию реорганизуют, сроки сноса объявят позже.