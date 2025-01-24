Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости недели с 20 по 24 января 2025 года

Итоги недели с 20 по 24 января 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 20 по 24 января 2025 года.

Дональд Трамп стал 47-м президентом США

Источник: AP 2024

Дональд Трамп 20 января официально вступил в должность президента США. В инаугурационной речи он пообещал ставить интересы Америки на первое место и создать процветающую, свободную нацию.

МО заявило об отражении самой крупной атаки дронов с начала года

Источник: РИА "Новости"

За ночь атакованы 14 регионов России, уничтожено 123 беспилотника. Крупнейшие атаки: Брянская область — 37 дронов, Рязанская — 20, Курская и Саратовская — по 17.

Кремль хочет возобновить переговоры с США по разоружению

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Россия считает важным возобновить переговоры с США по разоружению, заявил Дмитрий Песков. По его словам, диалог был свернут не Россией и сейчас «мяч на стороне американцев».

В Калифорнии вспыхнул новый пожар

Источник: AP 2024

Лесной пожар «Хьюз» охватил 40 кв. км в Калифорнии. Огонь затронул округа Лос-Анджелес и Вентура. Ситуация менее серьезная, чем в прошлые недели.

При пожаре на курорте в Турции погибли 79 человек

Источник: Reuters

Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте Карталкая в Турции достигло 79. Здание отеля Grand Kartal признали непригодным из-за поврежденных несущих колонн после пожара. Его снесут, территорию реорганизуют, сроки сноса объявят позже.