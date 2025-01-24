Комик Поперечный назвал проплаченными сообщения об угрозе депортации из США

Канал также утверждает, что первого россиянина из США уже депортировали: им стал уроженец Коврова Евгений Машинин, который уехал в Соединенные Штаты и просил там убежища после того, как его задержали на митингах после начала специальной операции на Украине. Машинина действительно депортировали из США, однако это произошло еще до инаугурации Трампа и не связано с его указом: сам активист рассказывал о своем выдворении изданию «Довод» еще 18 января. При этом мужчина заявил, что до депортации провел в тюрьме 13 месяцев.