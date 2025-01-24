ГПК: иностранка с фальшивым французским паспортом задержана в Бресте

За попытку незаконного пересечения границы предусмотрен штраф в размере до 100 базовых величин и депортация. Также в отношении иностранки возбудили уголовное дело за использование поддельных документов (ч.2 ст. 380 Уголовного кодекса Беларуси), ей грозит до 3 лет заключения.