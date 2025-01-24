ГПК: иностранка с фальшивым французским паспортом задержана в Бресте

В пограничном пункте пропуска «Брест» пограничники задержали гражданку Кот-д’Ивуар с фальшивым французским паспортом, сообщил телеграм-канал «#1регион».
Инцидент произошел 21 января. Иностранка хотела выехать из Беларуси в Польшу на рейсовом автобусе «Гродно — Варшава», но предъявила пограничникам фальшивый паспорт гражданки Франции. Иностранку задержали. Она призналась, что ехала в Евросоюз в поисках лучших условий жизни.
За попытку незаконного пересечения границы предусмотрен штраф в размере до 100 базовых величин и депортация. Также в отношении иностранки возбудили уголовное дело за использование поддельных документов (ч.2 ст. 380 Уголовного кодекса Беларуси), ей грозит до 3 лет заключения.
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