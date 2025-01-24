Жители Иркутской области регулярно консультируются по вопросам качества товаров

Жители Иркутской области почти три тысячи раз обращались в Роспотребнадзор по вопросам защиты прав потребителей, госуслуг, качества продуктов и других. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Большая часть звонок касалась продажи различных товаров и оказания услуг. Следом по «популярности» идут вопросы касающиеся оформления или получения каких либо документов.