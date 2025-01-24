Жители Иркутской области регулярно консультируются по вопросам качества товаров

Жители Иркутской области почти три тысячи раз обращались в Роспотребнадзор по вопросам защиты прав потребителей, госуслуг, качества продуктов и других. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Большая часть звонок касалась продажи различных товаров и оказания услуг. Следом по «популярности» идут вопросы касающиеся оформления или получения каких либо документов.
— Кроме того, проведено 13 тематических «горячих линий», ко Всемирному дню прав потребителей; по вакцинопрофилактике, по вопросам организации горячего питания обучающихся, по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров, по профилактике клещевых инфекций и других, — поделились в ведомстве.
Также жителей региона волновали темы инфекционных заболеваний и их профилактики, справочная информация и порядок подачи обращений.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО. Военнослужащему было всего 26 лет.