Экологи умоляют москвичей не трогать проснувшихся ежей: это их убьет

Как стало известно «МК», массовый выход из спячки наблюдается сейчас среди колючих лесных жителей. Не ощущая снежной подстилки и улавливая запах набухающих почек, животные начинают просыпаться. Однако в том, что из-за погодной аномалии оказались сбиты их биологические часы, большой беды нет, утверждают зоологи. Оказывается, помыкавшись по кустам и не найдя пропитания (насекомые в лесу ещё не появились), любой еж неизбежно завалится спать снова.