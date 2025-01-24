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Экологи умоляют москвичей не трогать проснувшихся ежей: это их убьет

Трогать проснувшихся из-за оттепели ежей не советуют экологи жителям столичного региона, волею случая оказавшимся в ближайшие дни в лесу. Эксперты говорят, что если зверька взять в руки, он уже не переживет эту зиму.

Источник: Freepik

Как стало известно «МК», массовый выход из спячки наблюдается сейчас среди колючих лесных жителей. Не ощущая снежной подстилки и улавливая запах набухающих почек, животные начинают просыпаться. Однако в том, что из-за погодной аномалии оказались сбиты их биологические часы, большой беды нет, утверждают зоологи. Оказывается, помыкавшись по кустам и не найдя пропитания (насекомые в лесу ещё не появились), любой еж неизбежно завалится спать снова.

Но другое дело — еж, согретый руками человека. Потревоженный чьими-то любопытными пальцами, зверёк неизбежно впадет в стресс и заработает себе бессонницу. То есть если ударят морозы, а он будет бодрствовать, организм не справится с температурной перегрузкой. Колючие млекопитающие, застигнутые непогодой врасплох, обречены на гибель.

флора и фауна