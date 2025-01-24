Какой будет погода в Казахстане 25 января

АСТАНА, 24 янв — Sputnik. Под влиянием поля повышенного давления 25 января на территории Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы прогнозируется туман.
В Абайской области по данным синоптиков осадков не ожидается. На востоке, юге области туман. Ветер юго-восточный 9−14, на севере, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 27−32, на востоке, юге области 38 мороза, днем 12−17, на востоке области 22 мороза.
В Акмолинской области будет без осадков. Ветер южный, юго-западный 9−14, на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 22−27, на севере области 17, днем 12−17 мороза.
В Актюбинской области без осадков. В Мугалжарском районе низовая метель. Ветер юго-восточный 7−12, в Мугалжарском районе порывы 15−20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, на северо-востоке области 22, днем 7−12, на северо-востоке области 16 мороза.
В Алматинской области осадков не ожидается. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9- 14, на севере, востоке области порывы 18−23 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на севере, в горных районах области сильный мороз 23−28 градусов, днем 2−7, на севере, в горных районах области 10 мороза.
В Атырауской области ночью на западе возможен небольшой снег, туман. Ветер юго-восточный с переходом на северный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке области 13, днем 0−5, на востоке области 8 мороза.
В Восточно-Казахстанской области будет без осадков. На севере, востоке области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, днем на юго-востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 30−35, на юго-востоке области 26 мороза, на севере, востоке области сильный мороз 40 градусов, днем 15−20, на севере, востоке области 23−28 мороза.
В Жамбылской области осадков не ожидается. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на севере, в горных районах области 23, днем 2−7, на севере, в горных районах области 12 мороза.
В Жетысуской области без осадков. Ночью и утром на востоке, в горных районах области туман. Ветер северовосточный 9−14, на востоке области порывы 15−20, временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью сильный мороз 23−28 градусов, на севере, в горных районах области очень сильный мороз 31 градусов, на юге области 18 мороза, днем 5−10, на юге области 1, на севере, в горных районах области 15 мороза.
В Западно-Казахстанской области ночью на западе обещают небольшой снег. Ветер юго-восточный, восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на западе области 10, днем 7−12, на западе области 4 мороза.
В Карагандинской области будет без осадков. Ветер южный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 22−27, на востоке области 32, днем 12−17, на востоке области 20 мороза.
В Костанайской области осадков не обещают. На юге области туман. Ветер южный 9−14, на севере области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, на юге, востоке области 28, днем 12−17, на востоке области 20 мороза.
В Кызылординской области будет без осадков. Ветер восточный 9−14, в центре, на востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на юге области 10 мороза, днем 4−9 мороза, на юге области 2 тепла.
В Мангистауской области на западе и юге возможны осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере области туман. Ветер юго-восточный 9−14, на востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, на севере, востоке области 5−10 мороза, днем 2−7 тепла, на севере области 1 мороза.
В Павлодарской области осадков не обещают. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 22−27, днем 12−17 мороза.
В Северо-Казахстанской области будет без осадков. Ветер юго-западный ночью 15−20 м/с, днем 9−14, на севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 23, днем 12−17 мороза.
В Туркестанской области без осадков. На севере, в горных районах области низовая метель. На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер восточный 8−13, на севере, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на севере, в горных районах области 16 мороза, днем 4−9 тепла, на севере, в горных районах области 1−6 мороза.
В Улытауской области осадков не обещают. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 19−24, на востоке области 27, днем 11−16 мороза.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 24−26, днем 14−16 мороза.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 16−18, днем 3−5 мороза.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 8−10 мороза, днем 7−9 тепла.