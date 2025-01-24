Какой будет погода в Казахстане 25 января

В Жетысуской области без осадков. Ночью и утром на востоке, в горных районах области туман. Ветер северовосточный 9−14, на востоке области порывы 15−20, временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью сильный мороз 23−28 градусов, на севере, в горных районах области очень сильный мороз 31 градусов, на юге области 18 мороза, днем 5−10, на юге области 1, на севере, в горных районах области 15 мороза.