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В Башкирии заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 72,6%

В Башкирии за неделю ОРИ зарегистрировано в 18 тысячах случаев.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии выросло число зараженных ОРВИ и гриппом. Это следует из отчета регионального Роспотребнадзора.

Так, за минувшую неделю за медицинской помощью обратились 18 тысяч человек, в 46% случаев — это были дети. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости на 72,6%.

По словам специалистов, текущая эпидситуация схожа с декабрем 2024 года. Сейчас в Башкирии наблюдается заражение аденовирусами, бокавирусами, риновирусами и коронавирусом.

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