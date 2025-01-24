В Башкирии заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 72,6%

В Башкирии выросло число зараженных ОРВИ и гриппом. Это следует из отчета регионального Роспотребнадзора.
Так, за минувшую неделю за медицинской помощью обратились 18 тысяч человек, в 46% случаев — это были дети. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости на 72,6%.
По словам специалистов, текущая эпидситуация схожа с декабрем 2024 года. Сейчас в Башкирии наблюдается заражение аденовирусами, бокавирусами, риновирусами и коронавирусом.
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