Воронежцев предупредили о перебоях в теле- и радиотрансляции 27 января

Они запланированы с 2:00 до 11:00 и потребуют частичной остановки технических средств, транслирующих телевизионный и радиосигнал у более 1170 тысяч жителей Воронежской области. В связи с этим жители региона могут столкнуться с перебоями в трансляции любимых программ на каналах: РТРС-1, РТРС-2, Радио «Гордость», Радио России, Мелодия-Воронеж, Лайк FM, Маруся ФМ, Вести ФМ, Дорожное радио, Маяк, Радио «Комсомольская правда», Радио Ударная волна, Радио-Любовь, Русский хит, Дети ФМ, Суббота, Солнце, Ю, Русское Радио, Радио Благовестие, Радио «Ди FM», Радио NRJ, Радиоканал МИР, Радио Губерния.