Пляжам Приморья приготовиться: побережье Анапы будет не пригодно для отдыха в 2025 году

«На сегодняшний день, учитывая уже очищенную территорию, мы рассчитали площадь, которую необходимо восстановить. Предварительно это 280 гектар. Объем чистого нового песка, который нам потребуется, — порядка 840 тысяч кубов, толщина покрытия составит 20 см дополнительно. То есть почти в четыре раза больше, чем сейчас вывезли», — приводит ТАСС слова Козлова.