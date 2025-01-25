Пляжам Приморья приготовиться: побережье Анапы будет не пригодно для отдыха в 2025 году

«На сегодняшний день, учитывая уже очищенную территорию, мы рассчитали площадь, которую необходимо восстановить. Предварительно это 280 гектар. Объем чистого нового песка, который нам потребуется, — порядка 840 тысяч кубов, толщина покрытия составит 20 см дополнительно. То есть почти в четыре раза больше, чем сейчас вывезли», — приводит ТАСС слова Козлова.
Самым загрязненным оказалось Черноморское побережье Краснодарского края. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Ожидается, что разлив мазута обрушит летний турпоток в районы Анапы на 20−25% по сравнению с прошлым годом. Россиянам придется искать другие места для пляжного отдыха, что может привести к росту туристов на побережье Приморья.