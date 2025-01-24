Стендап-комик Комиссаренко внесен в список экстремистов в Беларуси

Стендап-комик Слава Комиссаренко в Беларуси внесен в список экстремистов, опубликованный на сайте МВД.
Так, в обновленный перечень физлиц и организаций, которые признаны причастными к экстремистской деятельности в Беларуси, включили комика Славу Комиссаренко. Имя Комиссаренко внесено в список на основании вступившего в законную силу приговора Минского городского суда.
Кроме Комиссаренко перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности, был обновлен еще почти 30 фамилиями осужденных, в отношении которых вступили в силу судебные приговоры.
Ранее мы писали о том, что в Беларуси стендап-комик Комиссаренко получил шесть лет колонии общего режима за публичное оскорбление президента Беларуси Александра Лукашенко. Заочный суд по делу стендап-комика Комиссаренко проходил в Минске.
До этого еще музыкант Иван Вабищевич добавлен в экстремистский список на сайте МВД Беларуси.
Между тем МВД предупредило о новом троян-вирусе Mamont в популярном у белорусов Telegram: «Простой вопрос “Это ты на видео?” или слово “видео” в названии файла».