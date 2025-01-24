Хрупкий лед: москвичей просят быть осторожнее на водоемах

В настоящее время толщина льда на Москве-реке в районе Карамышевской набережной не превышает 10 сантиметров. В Серебряном бору он колотый и тонкий — до четырех сантиметров. В остальных местах река свободна ото льда. В заливах и поймах его толщина достигает 10−16 сантиметров, на Химкинском водохранилище — 19 сантиметров, на внутренних водоемах — 14−24 сантиметра, на прудах в ТиНАО — до 15 сантиметров.