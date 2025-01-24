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Хрупкий лед: москвичей просят быть осторожнее на водоемах

Специалисты регулярно измеряют толщину льда, контролируют места зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах.

Из-за теплой зимы лед на водоемах столицы стал хрупким, поэтому горожанам следует быть аккуратнее, внимательно следить за детьми и домашними питомцами. Для предотвращения возможных происшествий реки и озера патрулируют более 25 современных судов на воздушной подушке. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Обеспечению безопасности на водоемах в зимний период уделяется особое внимание, спасатели круглосуточно патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано свыше 25 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50−80 километров в час, он укомплектован всеми необходимыми средствами спасения», — рассказал Петр Бирюков.

Специалисты регулярно проводят замеры толщины льда. На особом контроле места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли, а также катки на естественных водоемах.

В настоящее время толщина льда на Москве-реке в районе Карамышевской набережной не превышает 10 сантиметров. В Серебряном бору он колотый и тонкий — до четырех сантиметров. В остальных местах река свободна ото льда. В заливах и поймах его толщина достигает 10−16 сантиметров, на Химкинском водохранилище — 19 сантиметров, на внутренних водоемах — 14−24 сантиметра, на прудах в ТиНАО — до 15 сантиметров.

Безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станции Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов. Для предотвращения происшествий они постоянно патрулируют береговые зоны, разъясняют правила безопасности людям, отдыхающим у водоемов, а также учащимся в образовательных учреждениях.