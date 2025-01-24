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Прокуратура Ростовской области начала проверку после смерти рабочего в Новошахтинске

В Новошахтинске 23 января на горнодобывающем карьере погиб рабочий.
Источник: Комсомольская правда

Прокуратурой организована проверка в связи с гибелью 37-летнего рабочего в Новошахтинске. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Трагедия произошла 23 января.

Согласно опубликованной информации, происшествие случилось на горнодобывающем карьере в Новошахтинске. Причиной стал неудачный маневр самосвала «БЕЛАЗ». Следователи провели осмотр места трагедии, в ходе которого изъята необходимая документация предприятия, осмотрен карьерный самосвал, назначено проведение экспертиз.

— Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере охраны труда. Также взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной по данному факту следственным органом, — говорится в сообщении ведомства.