Прокуратура Ростовской области начала проверку после смерти рабочего в Новошахтинске

Прокуратурой организована проверка в связи с гибелью 37-летнего рабочего в Новошахтинске. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Трагедия произошла 23 января.
Согласно опубликованной информации, происшествие случилось на горнодобывающем карьере в Новошахтинске. Причиной стал неудачный маневр самосвала «БЕЛАЗ». Следователи провели осмотр места трагедии, в ходе которого изъята необходимая документация предприятия, осмотрен карьерный самосвал, назначено проведение экспертиз.
— Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере охраны труда. Также взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной по данному факту следственным органом, — говорится в сообщении ведомства.