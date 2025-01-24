В Уфе исчез 34-летний мужчина

Еще один молодой мужчина пропал в Уфе. За последние сутки это еще третье сообщение о пропавшем.
По сообщению волонтеров «Лиза Алерт», сегодня, 24 января, стало известно о том, что домой не вернулся 34-летний Алексей Евсеев. В день пропажи он был одет во все черное, а на голове была синяя шапка с серыми полосками.
Приметы уфимца: рост 175 см, нормального телосложения, светло-русые волосы, сине-голубые глаза.
Если Вам известно местонахождение Алексея Евсеева, просьба звонить по номерам 112 или 8−800−700−54−52.
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