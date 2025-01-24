На сколько увеличатся пенсии и пособия в 2025 году после дополнительной индексации

В феврале 2025 года в России уже во второй раз с начала года вырастут пенсии и ряд социальных пособий. По поручению президента РФ повышение выплат затронет работающих и неработающих пенсионеров, а также получателей маткапитала и различных социальных пособий. Какие выплаты подрастут и на сколько — в материале «Газеты.Ru».