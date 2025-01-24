На сколько увеличатся пенсии и пособия в 2025 году после дополнительной индексации

В феврале 2025 года в России уже во второй раз с начала года вырастут пенсии и ряд социальных пособий. По поручению президента РФ повышение выплат затронет работающих и неработающих пенсионеров, а также получателей маткапитала и различных социальных пособий. Какие выплаты подрастут и на сколько — в материале «Газеты.Ru».
Размер дополнительной индексации.
Президент РФ Владимир Путин поручил провести дополнительную индексацию страховых пенсий в феврале 2025 года.
Напомним, страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров уже повышались с 1 января 2025 года на прогнозный уровень инфляции 7,3%.
Однако 22 января на совещании по экономическим вопросам президент РФ поручил проиндексировать социальные выплаты и пособия до уровня фактической инфляции.
Владимир Путин отметил, что инфляция в прошлом году оказалась выше прогноза правительства и на такую ситуацию, безусловно, нужно реагировать.
«Понимаю, что первый месяц года практически закончился. Поэтому прошу реализовать это решение, что называется, задним числом: пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5 процента уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале», — поручил президент.
Дополнительная индексация пенсионерам.
Доиндексация пенсий в 2025 году затронет 39 млн пенсионеров. Увеличенные выплаты придут гражданам в феврале — об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на совещании президента с членами правительства.
Доиндексация затронет:
* неработающих пенсионеров,
Прогноз о том, как именно изменятся пенсии благодаря доиндексации, дал в беседе с «Газетой.Ru» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.
Для примера эксперт предлагает взять пенсию в размере 23 500 ₽ по состоянию на декабрь 2024 года:
* В январе 2025 года после первой индексации на 7,3% пенсия увеличилась до 25 215,5 ₽
Таким образом, общая сумма, которую пенсионер получит в феврале, составит 26 323,5 рубля.
Эксперт обратил внимание, что дополнительная индексация касается всех категорий граждан, включая военных пенсионеров, чьи пенсии с 1 октября 2024 года были проиндексированы на 5,1%. Для этой категории индексация также будет проведена задним числом с 1 января 2025 года. В итоге их пенсия увеличится на 9,5%.
Индексация социальных выплат.
Как сообщил Министр труда и социальной защиты РФ на совещании с президентом, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат.
Среди индексируемых выплат:
* материнский капитал,
Дополнительная индексация маткапитала.
Подробно о том, как вырастет сумма маткапитала после индексации на 9,5%, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации:
* После индексации сумма сертификата на первого ребенка составит 690 тыс. рублей.
Если по каким-то причинам сертификат на материнский капитал в указанные сроки в личный кабинет не пришел, подайте заявление на Госуслугах.
Индексация единовременного пособия при рождении ребенка.
Единовременное пособие при рождении ребенка положено всем российским семьям, вне зависимости от уровня дохода и количества детей. Право на выплату имеют не только родители, но и лица, их замещающие, — усыновители, опекуны, приемные родители.
После индексации на 9,5% оно составит около 27 тыс. руб.
Чтобы получить это пособие, нужно:
* Зарегистрировать рождение ребенка в загсе.
Индексация выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства.
В 2025 году правительство РФ расширило перечень выплат, увеличиваемых по уровню фактической инфляции. По поручению президента, в частности, будет проиндексирована на 9,5% выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы. После повышения сумма составит 10 950 рублей.
Также правительство расширило перечень получателей выплаты. Теперь она распространяется на всех трудоспособных граждан, которые ухаживают за ребенком: бабушек, дедушек, старших сестер и братьев, а также других граждан, которые ухаживают за особенным ребенком.
Ранее выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства имели право получать исключительно родители, опекуны, попечители и усыновители ребенка.
Чтобы получать ежемесячную выплату, необходимо обратиться с заявлением в СФР.