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Вопрос выдачи рюкзаков в Омской области первоклассникам пока не решен

Закупка школьных принадлежностей в 2025 году будет зависеть от возможностей регионального бюджета.

Источник: Комсомольская правда

Вопрос закупки бесплатных школьных рюкзаков для первоклассников Омской области в 2025 году пока не решен. Такую информацию озвучила в ответе на вопрос омички под постом Виталия Хоценко о поставке школьных автобусов министр образования Омской области Ольга Степанова.

В прошлом году такие подарочные наборы были выданы всем первоклассникам Омской области. В набор входил сам рюкзак с символикой Омской области, а также канцелярские принадлежности и дневник. На эти цели было выделено из областного бюджета около 121 млн рублей.

«Вопрос финансирования покупки рюкзаков для первоклассников в этом году будет рассматриваться в зависимости от исполнения бюджета», — заявила Ольга Степанова.

В 2024 году за парты сели более 24 тысяч первоклассников в Омске и области. В День знаний для многих семей такой подарок стал подспорьем в подготовке ребенка к школе. Ранее мы писали, что в для Омской области были закуплены 204 новых школьных автобуса.