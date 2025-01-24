Вопрос выдачи рюкзаков в Омской области первоклассникам пока не решен

В 2024 году за парты сели более 24 тысяч первоклассников в Омске и области. В День знаний для многих семей такой подарок стал подспорьем в подготовке ребенка к школе. Ранее мы писали, что в для Омской области были закуплены 204 новых школьных автобуса.