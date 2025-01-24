Вопрос выдачи рюкзаков в Омской области первоклассникам пока не решен

Вопрос закупки бесплатных школьных рюкзаков для первоклассников Омской области в 2025 году пока не решен. Такую информацию озвучила в ответе на вопрос омички под постом Виталия Хоценко о поставке школьных автобусов министр образования Омской области Ольга Степанова.
В прошлом году такие подарочные наборы были выданы всем первоклассникам Омской области. В набор входил сам рюкзак с символикой Омской области, а также канцелярские принадлежности и дневник. На эти цели было выделено из областного бюджета около 121 млн рублей.
«Вопрос финансирования покупки рюкзаков для первоклассников в этом году будет рассматриваться в зависимости от исполнения бюджета», — заявила Ольга Степанова.
В 2024 году за парты сели более 24 тысяч первоклассников в Омске и области. В День знаний для многих семей такой подарок стал подспорьем в подготовке ребенка к школе. Ранее мы писали, что в для Омской области были закуплены 204 новых школьных автобуса.