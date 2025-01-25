Горячую линию по уборке снега и ликвидации гололеда запустили в Самаре

В Самаре работает горячая линия по борьбе с гололедом и уборке снега. Так как в городе установилась стабильная морозная погода, то коммунальщики особое внимание уделяют обработке тротуаров. Сообщить о проблемах с уборкой снега или о гололеде можно на круглосуточный телефон 8 (846) 266−56−17 , или же на мобильный, который активен в рабочее время, 8−939−719−9637.