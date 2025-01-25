Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горячую линию по уборке снега и ликвидации гололеда запустили в Самаре

Самарцы могут сообщить о проблемах с уборкой снега и гололеда на круглосуточный телефон.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре работает горячая линия по борьбе с гололедом и уборке снега. Так как в городе установилась стабильная морозная погода, то коммунальщики особое внимание уделяют обработке тротуаров. Сообщить о проблемах с уборкой снега или о гололеде можно на круглосуточный телефон 8 (846) 266−56−17, или же на мобильный, который активен в рабочее время, 8−939−719−9637.

— Для обработки используем современный минеральный реагент галит, более 34,5 тонны израсходовали только за прошедшие сутки. Песчано-соляная смесь расходуется примерно на треть меньше, — рассказал замглавы города Александр Андриянов.

В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, сильного снегопада не будет. Поэтому коммунальщики активно вывозят из Самары снег, только за сутки на полигоны отправили свыше 6,5 тысяч тонн.

ЖКХ