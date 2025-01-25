Горячую линию по уборке снега и ликвидации гололеда запустили в Самаре

В Самаре работает горячая линия по борьбе с гололедом и уборке снега. Так как в городе установилась стабильная морозная погода, то коммунальщики особое внимание уделяют обработке тротуаров. Сообщить о проблемах с уборкой снега или о гололеде можно на круглосуточный телефон
— Для обработки используем современный минеральный реагент галит, более 34,5 тонны израсходовали только за прошедшие сутки. Песчано-соляная смесь расходуется примерно на треть меньше, — рассказал замглавы города Александр Андриянов.
В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, сильного снегопада не будет. Поэтому коммунальщики активно вывозят из Самары снег, только за сутки на полигоны отправили свыше 6,5 тысяч тонн.