Кустурица назвал значимой для россиян номинацию Борисова на «Оскар»

Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал значимой для русского народа номинацию российского актера Юры Борисова на кинопремию «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме «Анора». Своим мнением он поделился 24 января в беседе с «Известиями».
«Это очень важно для русских, потому что это один знак, что русские будут опять в этом мире Голливуда, что будут там, где надо быть», — сказал Кустурица.
Режиссер охарактеризовал российского актера как милого и хрупкого по телосложению человека, передающего фильмам свою природу. Так, по словам собеседника «Известий», Борисов может справиться с любой ролью.
Сценарист также рассказал, что Борисов в его фильме, съемки которого планируются летом этого года, сыграет роль молодого режиссера.
Кустурица поделился подробностями о своей будущей кинокартине. Так, ее герой хочет снять фильм по мотивам книги русского писателя Федора Достоевского «Преступление и наказание» с одноименным названием и получит в связи с этим предложение заработать крупную сумму за убийство женщины.
Накануне, 23 января, стало известно, что Юру Борисова номинировали на американскую кинопремию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за фильм «Анора». Кинокартина также будет претендовать на статуэтку в категории «Лучший оригинальный сценарий».
До этого, 13 ноября 2024 года, Кустурица в рамках форума New Media Forum, отвечая на вопрос «Известий», предрек фильму по мотивам произведения Федора Достоевского «Преступление и наказание» статус лучшей своей работы. Он подчеркнул, что это будет именно интерпретация произведения.