Врио губернатора Дона встретился с главами всех муниципалитетов области

Врио губернатора Ростовской области встретился с главами всех муниципалитетов региона. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.
Юрий Слюсарь принял участие в заседании ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области». На встрече присутствовали главы всех районов и городов донского региона. Всего в мероприятии приняли участие порядка 1000 человек. Во время встречи участники обсудили дальнейшие планы по развитию ключевых направлений муниципальной власти.
Врио губернатора Ростовской области отметил, что во время предстоящих рабочих поездок по территории региона, он в первую очередь обратит внимание на вопросы, которые волнуют дончан.