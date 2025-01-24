Врио губернатора Дона встретился с главами всех муниципалитетов области

Юрий Слюсарь принял участие в заседании ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области». На встрече присутствовали главы всех районов и городов донского региона. Всего в мероприятии приняли участие порядка 1000 человек. Во время встречи участники обсудили дальнейшие планы по развитию ключевых направлений муниципальной власти.