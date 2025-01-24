Житель Витебска шесть лет водил машину по поддельным правам и попался ГАИ

Правоохранители задержали жителя Витебска с поддельными водительскими правами, рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Витебской области.
Так, сотрудники ГАИ для проверки остановили «Мерседес Бенц» на белорусских номерах, которым управлял витебчанин. Водитель предъявил документы, но подлинность российского водительского удостоверения вызвала сомнения у гаишников. Документы отправили на экспертизу.
Судебные эксперты Витебска подтвердили сомнения сотрудников ГАИ. Фото: ГКСЭ.
Судебная техническая экспертиза показала, что бланк удостоверения изготовили не на предприятии, которое осуществляет производство такой продукции. Права просто напечатали на принтере струйной печати, имитировав защитные элементы.
Белорус признался, что купил себе водительские права в России еще в 2018 году. Он заплатил 30 тысяч российских рублей неизвестному ему мужчине, и шесть лет ими пользовался.
Милиция проводит проверку.
Еще в ГПК сообщили, что иностранка с фальшивым французским паспортом задержана в Бресте.
Между тем МВД предупредило о новом троян-вирусе Mamont в популярном у белорусов Telegram: «Простой вопрос “Это ты на видео?” или слово “видео” в названии файла».