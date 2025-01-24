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На четырех улицах Уфы ограничат движение

Ограничения связаны с коммунальными работами.

Источник: Комсомольская правда

В начале следующей недели в Уфе ограничат движение на нескольких улицах. Об этом предупреждает городская администрация.

Так, с понедельника, 27 января, по 18 марта на улицах Красина и Султанова о половине проезжей части будет ограничено движение транспорта. Такое решение принято в связи со строительством ливневой канализации.

Также в начале недели на неделю будет перекрыта полоса на Новочеркасской из-за ремонта электрокабеля.

Во вторник, 28 января, из-за строительства сетей водоснабжения перекроют половину полосы длиной 50 метров на улице Менделеева на участке от улицы Обской в сторону Сипайлово. Ограничения снимут 8 февраля.

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