На четырех улицах Уфы ограничат движение

В начале следующей недели в Уфе ограничат движение на нескольких улицах. Об этом предупреждает городская администрация.
Так, с понедельника, 27 января, по 18 марта на улицах Красина и Султанова о половине проезжей части будет ограничено движение транспорта. Такое решение принято в связи со строительством ливневой канализации.
Также в начале недели на неделю будет перекрыта полоса на Новочеркасской из-за ремонта электрокабеля.
Во вторник, 28 января, из-за строительства сетей водоснабжения перекроют половину полосы длиной 50 метров на улице Менделеева на участке от улицы Обской в сторону Сипайлово. Ограничения снимут 8 февраля.
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