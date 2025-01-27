Кроссворд на 27 января 2025

Интересные факты об изобретениях Томаса Эдисона:
1. Публичная демонстрация фонографа принесла Эдисону известность. Воспроизведение звука казалось многим чудом, поэтому Эдисона прозвали «волшебником из Менло Парк». Сам же изобретатель был очень удивлен открытием: «Никогда я еще не был так ошеломлен в моей жизни. Я всегда боялся вещей, которые работают с первого раза».
2. Весной 1885 года Эдисон пообещал Тесле 50 тысяч долларов за конструктивные улучшения электрических машин постоянного тока. Тесла разработал 24 варианта машины на переменном токе, которые значительно улучшили характеристики. Эдисон одобрил усовершенствования, но отказал Тесле в выплате, сославшись на «американский юмор». Оскорбленный Тесла уволился и через несколько лет открыл собственную «Tesla Electric Light Company» по соседству с Эдисоном. После этого Эдисон начал информационную кампанию против переменного тока, утверждая, что он опаснее постоянного.
3. В США Эдисон начал «войну патентов», претендуя на приоритет в использовании пленки с перфорацией и требуя отчислений за ее использование. Когда Жорж Мельес отправил копии своего фильма «Путешествие на Луну», компания Эдисона пересняла фильм и начала его массовую продажу. Эдисон считал, что таким образом компенсирует плату за патент, поскольку фильмы Мельеса были сняты на пленку с перфорацией. «Путешествие на Луну» способствовало открытию первого постоянного кинотеатра в Лос-Анджелесе.
4. Согласно замыслу Эдисона, некрофон должен был записывать последние слова новоумершего — его «живые составляющие» в момент их рассеивания в эфире, прежде чем они сформируют новое живое существо. Некрофон Эдисона и его чертежи не сохранились, что вызывает сомнения у некоторых биографов в существовании аппарата и искренности намерений изобретателя. После смерти Эдисона, его коллеги-инженеры и психологи основали «Общество эфирных исследований», чтобы продолжить работу над созданием некрофона и поиском способов связи с умершими.
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