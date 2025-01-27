Кроссворд на 27 января 2025

4. Согласно замыслу Эдисона, некрофон должен был записывать последние слова новоумершего — его «живые составляющие» в момент их рассеивания в эфире, прежде чем они сформируют новое живое существо. Некрофон Эдисона и его чертежи не сохранились, что вызывает сомнения у некоторых биографов в существовании аппарата и искренности намерений изобретателя. После смерти Эдисона, его коллеги-инженеры и психологи основали «Общество эфирных исследований», чтобы продолжить работу над созданием некрофона и поиском способов связи с умершими.