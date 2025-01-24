Борисов рассказал о новых предложениях после успеха фильма «Анора»

«Какое-то количество поступило, разной степени интереса для меня, но я пока читаю, думаю. Нужно время, чтобы понять, что хочется делать дальше», — отметил Борисов.
Актер кроме этого рассказал, что во время премии «Золотой глобус», на которую он также был номинирован, выдохнул, когда понял, что ему не придется произносить речь на английском языке, поскольку он не является для него родным.
Накануне, 23 января, стало известно, что Юру Борисова номинировали на американскую кинопремию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за фильм «Анора». Кинокартина также будет претендовать на статуэтку в категории «Лучший оригинальный сценарий».
Комментируя номинацию актера, сербский режиссер Эмир Кустурица в беседе с «Известиями» назвал это событие значимым для русского народа. Он охарактеризовал российского актера как милого и хрупкого по телосложению человека, передающего фильмам свою природу.