Борисов рассказал о первых поздравлениях с номинацией на «Оскар»

Ранее, 23 января, стало известно, что Юру Борисова номинировали на американскую кинопремию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за фильм «Анора». Кинокартина также будет претендовать на статуэтку в категории «Лучший оригинальный сценарий». В этот же день он поделился своими впечатлениями от номинации на кинопремию.