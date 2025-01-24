Борисов рассказал о первых поздравлениях с номинацией на «Оскар»

«Все были приятные, это у меня смешалось в один вихрь поздравлений, который начался через минуту после объявления моей номинации и продолжает пока что длиться», — сказал актер.
Он добавил, что самые первые поздравления получил от своей семьи, когда узнал о номинации.
Отвечая на вопрос о написании речи, Борисов только рассмеялся и заявил, что на помощь «не будет никого звать и не сядет ее писать».
Ранее, 23 января, стало известно, что Юру Борисова номинировали на американскую кинопремию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за фильм «Анора». Кинокартина также будет претендовать на статуэтку в категории «Лучший оригинальный сценарий». В этот же день он поделился своими впечатлениями от номинации на кинопремию.
До этого, 3 января, Юру Борисова и актера Марка Эйдельштейна номинировали на главную кинопремию Великобритании БАФТА за фильм «Анора».
Также кинокартина получила номинации в категориях «Лучший фильм (мюзикл/комедия)», «Лучший сценарий в фильме». Режиссер фильма Шон Бэйкер был номинирован на премию в категории «Лучший режиссер». В мае прошлого года картина также получила «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля.