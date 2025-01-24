Лукашенко обещал сделать все, чтобы в Беларуси был мир, справедливость и стабильность

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал сделать все, чтобы в Беларуси был мир, справедливость и стабильность, передает БелТА.
На финальном концерте акции «Марафон единства» в Минске белорусский президент сказал о сохранении мира и спокойствия в стране.
— Будет сделано все, чтобы в Беларуси был мир, было тихо, спокойно и стабильно, — пообещал он.
Глава республики напомнил, что 2025 год является годом 80-летия Великой Победы. И сказал, что белорусы, как наследники народа-победителя будут делать все для мира.
— Как достойные наследники советского народа-победителя мы сделаем все, чтобы в Беларуси был мир, было тихо, спокойно и обязательно стабильно, — подчеркнул президент Беларуси.
Тем временем глава Администрации президента высказался о вмешательстве евроструктур в выборы в Беларуси: «Мы это не приемлем».